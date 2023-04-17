В Азербайджане утвержден порядок направления свободных средств ГФСЗ на инвестиции

Утвержден "Порядок направления свободных средств Государственного фонда социальной защиты на инвестиции и использования инвестиционных доходов".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Кабинету министров и министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Данный Порядок разработан в соответствии со статьей 19.1-2 Закона Азербайджанской Республики "О социальном страховании" и определяет порядок направления свободных средств Государственного фонда социальной защиты на инвестиции и использование инвестиционных доходов.