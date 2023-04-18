Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский район

18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Нефтчалинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Нефтчала.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.