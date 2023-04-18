Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автомобильной дороги Нефтчала-Кюркенд-Маяк номер 2

18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Нефтчала-Кюркенд-Маяк номер 2.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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