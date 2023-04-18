Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района

18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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