https://news.day.az/officialchronicle/1556605.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района
18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в хозяйстве по разведению осетровых рыб ООО Azerbaijan Fish Farm в селе Еникенд Нефтчалинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре