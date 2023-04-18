Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой школы в Нефтчалинском районе

18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии построенной Фондом Гейдара Алиева в поселке Банка Нефтчалинского района полной средней школы номер 2 на 420 ученических мест.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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