https://news.day.az/officialchronicle/1556607.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой школы в Нефтчалинском районе
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии новой школы в Нефтчалинском районе
18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии построенной Фондом Гейдара Алиева в поселке Банка Нефтчалинского района полной средней школы номер 2 на 420 ученических мест.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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