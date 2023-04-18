https://news.day.az/officialchronicle/1556627.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Нефтчалинский район - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Нефтчалинский район - ФОТО - ВИДЕО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Нефтчалинский район.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Azerbaijan Fish Farm". Нефтчала. 18.04.2023.
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