Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Нефтчалинский район

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Нефтчалинский район.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Azerbaijan Fish Farm". Нефтчала. 18.04.2023.