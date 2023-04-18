https://news.day.az/officialchronicle/1556634.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район
18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Сальянский район.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Сальян.
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его памятнику.
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