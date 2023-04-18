https://news.day.az/officialchronicle/1556643.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в родильном доме и детской поликлинике Сальянской районной центральной больницы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в родильном доме и детской поликлинике Сальянской районной центральной больницы
18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными после капитального ремонта в родильном доме на 80 коек и детской поликлинике Сальянской районной центральной больницы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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