Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сальянского центра цифрового управления ОАО «Азеришыг»

18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Сальянского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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