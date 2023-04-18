https://news.day.az/officialchronicle/1556651.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сальянского центра цифрового управления ОАО «Азеришыг»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Сальянского центра цифрового управления ОАО «Азеришыг»
18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Сальянского центра цифрового управления ОАО "Азеришыг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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