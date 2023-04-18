Президент Ильхам Алиев: Общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну

Общее развитие регионов Азербайджана носит как социальный характер, так и укрепляет нашу страну.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе.

Подчеркнув, что эта работа продолжается и в настоящее время реализуется 4-я Государственная программа, Президент Азербайджана отметил: "Мои поездки в регионы являются и средством контроля, то есть как выполняются мои поручения, в то же время даются очередные поручения, рекомендации, с тем чтобы в регионах были достигнуты все заявленные нами цели, в первую очередь, улучшение благосостояния людей, создание инфраструктурных объектов, в том числе проведение работ, связанных с социальной инфраструктурой. Словом, общее развитие регионов Азербайджана носит и социальный характер, и в то же время усиливает нашу страну".