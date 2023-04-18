https://news.day.az/officialchronicle/1556704.html Президент Ильхам Алиев: Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы - хозяева этих земель, вернулись на свои исконные земли
Президент Ильхам Алиев: Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы - хозяева этих земель, вернулись на свои исконные земли
Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы - хозяева этих земель, вернулись на свои исконные земли.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.
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