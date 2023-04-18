https://news.day.az/officialchronicle/1556721.html Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее той же Азербайджанской армии, которая одержала Победу
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее той же Азербайджанской армии, которая одержала Победу
И за два с половиной года, прошедших после войны, уделяется также очень большое внимание вопросам армейского строительства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.
Глава государства выразил абсолютную уверенность в том, что сегодняшняя Азербайджанская армия намного сильнее, чем та же Азербайджанская армия, одержавшая Победу в 2020 году. "Но в то же время, еще раз хочу сказать, что мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации", - добавил Президент Азербайджана.
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