Президент Ильхам Алиев: В Карабахе и Восточном Зангезуре все проекты идут по плану

В интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе 18 апреля Президент Ильхам Алиев коснулся работ, идущих в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства отметил, что он регулярно информирует общественность о работах, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Все проекты, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, железными дорогами, автомобильными дорогами, энергообеспечением, водоснабжением, мелиоративными работами, идут по плану. Два аэропорта уже действуют, строительство третьего продолжается", - сказал Президент Ильхам Алиев.