https://news.day.az/officialchronicle/1556728.html Президент Ильхам Алиев: Мы вернем бывших переселенцев в город Лачин раньше намеченного срока
Президент Ильхам Алиев: Мы вернем бывших переселенцев в город Лачин раньше намеченного срока
Мы вернем бывших переселенцев в город Лачин раньше намеченного срока.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.
"Некоторое время назад я сказал, что до конца этого года мы вернем бывших переселенцев в город Лачин. Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного времени", - отметил глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре