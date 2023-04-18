Президент Ильхам Алиев: Мы вернем бывших переселенцев в город Лачин раньше намеченного срока

Мы вернем бывших переселенцев в город Лачин раньше намеченного срока.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Некоторое время назад я сказал, что до конца этого года мы вернем бывших переселенцев в город Лачин. Сегодня же я с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы добьемся этого уже в летние месяцы. То есть мы выполняем эту работу раньше намеченного времени", - отметил глава государства.