https://news.day.az/officialchronicle/1556732.html Президент Ильхам Алиев: Число частных домов, которые планируется построить в городе Лачин, составит 570
Президент Ильхам Алиев: Число частных домов, которые планируется построить в городе Лачин, составит 570
Число частных домов, которые планируется построить в городе Лачин, составит 570.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.
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