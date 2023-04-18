https://news.day.az/officialchronicle/1556733.html Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время в Шуше будет заложен фундамент второго крупного жилого комплекса
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время в Шуше будет заложен фундамент второго крупного жилого комплекса
В ближайшее время в Шуше будет заложен фундамент второго крупного жилого комплекса.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре