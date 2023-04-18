Президент Ильхам Алиев: Армения приняла, что границы между двумя странами должны быть определены на основе Алма-Атинской декларации

Армения приняла, что границы между двумя странами должны быть определены на основе Алма-Атинской декларации.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

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