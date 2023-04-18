Президент Ильхам Алиев: Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения

Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

"Инфраструктурные проекты в настоящее время продолжаются. Успехи, достигнутые за первые три месяца года, позволяют внести в бюджет дополнения", - сказал Президент Ильхам Алиев .

Глава государства отметил, что правительству дано указание провести корректировку бюджета и представить его Милли Меджлису. Подчеркнув, что за три месяца по линии налоговой службы и таможенного сектора сверх прогноза собраны дополнительно средства на сумму 1,5 миллиарда манатов, Президент Ильхам Алиев сказал: "Конечно, мы завершили всего лишь три месяца года, до конца же года эта цифра, естественно, возрастет. Поэтому считаю, что для ускорения работы и выполнения стоящих перед страной других задач необходимо проведение корректировки бюджета".