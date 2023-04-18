Президент Ильхам Алиев: Мы никому не позволим верховодить на нашей территории

Мы никому не позволим верховодить на нашей территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 18 апреля сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

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