https://news.day.az/officialchronicle/1556775.html Президент Ильхам Алиев: Мы никому не позволим верховодить на нашей территории
Президент Ильхам Алиев: Мы никому не позволим верховодить на нашей территории
Мы никому не позволим верховодить на нашей территории.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 18 апреля сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.
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