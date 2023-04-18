Президент Ильхам Алиев о провокации с азербайджанским флагом в Армении: За этим стоит армянское государство

Сожжением азербайджанского флага Армения лишь продемонстрировала всему миру свои безобразные качества. Еще раз хочу сказать, что за этим стоит армянское государство, правительство Армении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 18 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Новость обновляется