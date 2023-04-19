Президент Ильхам Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем высокого уровня наших отношений

Открытие посольства Азербайджана в Израиле является показателем высокого уровня наших отношений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 19 апреля Президент Ильхам Алиев, принимая министра иностранных дел Израиля, сопредседателя Совместной комиссии Эли Коэна.

Высоко оценив азербайджано-израильские отношения, глава государства отметил, что между нашими странами существуют хорошие политические связи. Президент Ильхам Алиев расценил открытие посольства Азербайджана в Израиле как показатель высокого уровня отношений и подчеркнул, что эти связи основаны на дружбе, взаимном доверии, уважении и поддержке. Отметив, что повестка дня сотрудничества расширяется, глава государства особо подчеркнул деятельность Совместной комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль, выразил надежду, что это может способствовать диверсификации связей.

Сообщив, что в настоящее время в Азербайджане успешно осуществляется процесс модернизации экономики, Президент Ильхам Алиев в этом контексте отметил важность обмена опытом в сфере технологий, в том числе концепций "зеленой" энергии, "умного" города и "умного" села.