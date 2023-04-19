Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева направили поздравительное послание турецкой спортсменке Нурай Гюнгер, победившей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева направили поздравительное послание турецкой спортсменке Нурай Гюнгер, победившей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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