https://news.day.az/officialchronicle/1557075.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева направили поздравительное послание турецкой спортсменке Нурай Гюнгер, победившей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева направили поздравительное послание турецкой спортсменке Нурай Гюнгер, победившей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева направили поздравительное послание турецкой спортсменке Нурай Гюнгер, победившей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Иреване.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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