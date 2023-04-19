https://news.day.az/officialchronicle/1557124.html Фонду YAŞAT выделено 5 миллионов манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Фонду YAŞAT выделено 5 миллионов манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансовой поддержке фонда поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики (Фонд YAŞAT).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Фонду YAŞAT выделены 5 миллионов манатов.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре