Фонду YAŞAT выделено 5 миллионов манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о финансовой поддержке фонда поддержки семей раненых и шехидов в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики (Фонд YAŞAT).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Фонду YAŞAT выделены 5 миллионов манатов.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.