Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О защите прав человека и основных свобод"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О защите прав человека и основных свобод".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.