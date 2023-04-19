https://news.day.az/officialchronicle/1557145.html В Азербайджане создается Координационный совет по транспорту - Распоряжение
В Азербайджане создается Координационный совет по транспорту - Распоряжение
В Азербайджане создается Координационный совет по транспорту.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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