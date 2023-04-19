Бакинское транспортное агентство передано на баланс Агентства наземного транспорта Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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