https://news.day.az/officialchronicle/1557148.html Бакинское транспортное агентство передано на баланс Агентства наземного транспорта Азербайджана - УКАЗ
Бакинское транспортное агентство передано на баланс Агентства наземного транспорта Азербайджана - УКАЗ
Бакинское транспортное агентство передано на баланс Агентства наземного транспорта Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре