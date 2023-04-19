https://news.day.az/officialchronicle/1557164.html Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США
Президент Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США
19 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Эрику Олсон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре