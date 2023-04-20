https://news.day.az/officialchronicle/1557276.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе Баку
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе Баку
20 апреля состоялось открытие после капитального ремонта и реконструкции, проведенных по инициативе главы государства, Джума мечети в Наримановском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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