Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Джума мечети в Наримановском районе Баку

20 апреля состоялось открытие после капитального ремонта и реконструкции, проведенных по инициативе главы государства, Джума мечети в Наримановском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Новость обновляется