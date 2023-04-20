https://news.day.az/officialchronicle/1557421.html В Азербайджане за надежную эксплуатацию газовых установок будут отвечать минэнерго и МЧС
В Азербайджане за надежную эксплуатацию газовых установок будут отвечать минэнерго и МЧС
Министерство энергетики Азербайджана в лице Агентства по регулированию энергетических вопросов и министерство по чрезвычайным ситуациям будут отвечать за надежную эксплуатацию газовых установок и в области технической безопасности соответственно.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в изменении, внесенном указом Президента Ильхама Алиева в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "О газоснабжении".
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