Президент Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост Президента Кубы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с переизбранием на пост Президента Кубы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется