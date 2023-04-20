https://news.day.az/officialchronicle/1557438.html Президент Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост Президента Кубы
Президент Ильхам Алиев поздравил Мигеля Диас-Канеля Бермудеса с переизбранием на пост Президента Кубы
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с переизбранием на пост Президента Кубы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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