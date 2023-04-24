Президент Ильхам Алиев принял министра обороны Грузии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 24 апреля принял министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются в различных областях, в том числе в военной сфере.
Стороны коснулись состоявшегося в апреле текущего года визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в нашу страну, отметили, что в ходе визита были проведены плодотворные обсуждения относительно дальнейшего расширения наших связей.
Глава Азербайджанского государства и министр обороны Грузии обсудили перспективы сотрудничества, вопросы региональной безопасности.
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