Президент Ильхам Алиев: Отрадно, что азербайджано-израильские связи достигли сегодняшнего уровня

Отрадно, что азербайджано-израильские связи достигли сегодняшнего уровня.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Ильхама Алиева, адресованном Президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю 75-й годовщины независимости страны.

"Отрадно, что азербайджано-израильские связи, постоянно развиваясь по нарастающей, достигли сегодняшнего уровня. В основе этого лежат объединяющая наши народы многовековая крепкая дружба и взаимные чувства симпатии.

Высокий уровень нашего политического диалога сегодня создает благоприятные условия для расширения взаимодействия в области экономики, энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что открытие Торгового и Туристического представительств Азербайджана в Израиле, а в этом году начало деятельности посольства придадут импульс дальнейшему развитию наших межгосударственных отношений", - говорится в поздравительном письме главы государства.