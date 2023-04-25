Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Болгарию

25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Республику Болгария.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали заместитель премьер-министра Болгарии по экономической политике, министр транспорта и коммуникации Христо Алексиев, секретарь Президента по внешним связям Русси Иванов и другие официальные лица.