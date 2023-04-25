https://news.day.az/officialchronicle/1558467.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Болгарию - ФОТО
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Болгарию - ФОТО
25 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Республику Болгария.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали заместитель премьер-министра Болгарии по экономической политике, министр транспорта и коммуникации Христо Алексиев, секретарь Президента по внешним связям Русси Иванов и другие официальные лица.
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