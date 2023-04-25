https://news.day.az/officialchronicle/1558581.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан расширит географию поставок газа
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан расширит географию поставок газа
Азербайджан расширит географию поставок газа.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии Трансгаз, Венгрии FGSZ, Словакии Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Софии.
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