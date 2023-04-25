https://news.day.az/officialchronicle/1558583.html Президент Ильхам Алиев и Президент Болгарии Румен Радев приняли участие в церемонии открытия офиса SOCAR в Софии - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Болгарии Румен Радев приняли участие в церемонии открытия офиса SOCAR в Софии - ФОТО
25 апреля в Софии состоялось открытие офиса SOCAR в Болгарии.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Болгарии Румен Радев приняли участие в церемонии открытия.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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