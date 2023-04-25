https://news.day.az/officialchronicle/1558594.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Болгарии Румена Радева один на один
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Болгарии Румена Радева один на один
25 апреля в Софии состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Болгария Румена Радева один на один.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре