Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Болгарии Румена Радева один на один

25 апреля в Софии состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Болгария Румена Радева один на один.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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