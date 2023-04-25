https://news.day.az/officialchronicle/1558688.html Завершился рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию - ФОТО
Завершился рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию - ФОТО
25 апреля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Болгария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали заместитель премьер-министра Болгарии, министр транспорта и коммуникации Христо Алексиев и другие официальные лица.
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