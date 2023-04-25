Завершился рабочий визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию

25 апреля завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Болгария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в аэропорту города София, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали заместитель премьер-министра Болгарии, министр транспорта и коммуникации Христо Алексиев и другие официальные лица.