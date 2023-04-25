Президент Ильхам Алиев: Как надежный партнер в энергетической сфере Азербайджан готов продолжать шаги для достижения всех целей

Как надежный партнер в энергетической сфере Азербайджан готов продолжать шаги для достижения всех целей.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заявил, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии Bulgartransgaz, Румынии - Трансгаз, Венгрии - FGSZ, Словакии - Eustream и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) в Софии.

Новость обновляется