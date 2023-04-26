Учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)"

Учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.

Утверждены Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".

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