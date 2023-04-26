https://news.day.az/officialchronicle/1558969.html Учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)"
Учреждена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)"
Учреждена юбилейная медаль Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.
Утверждены Положение о юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)" и описание юбилейной медали Азербайджанской Республики "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)".
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