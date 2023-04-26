https://news.day.az/officialchronicle/1558975.html В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны будет предоставлена единовременная материальная помощь - Распоряжение
В Азербайджане ветеранам Второй мировой войны будет предоставлена единовременная материальная помощь - Распоряжение
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовам погибших в войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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