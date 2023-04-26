https://news.day.az/officialchronicle/1558979.html Сменился председатель Наблюдательного совета "Бакинского метрополитена"
Сменился председатель Наблюдательного совета "Бакинского метрополитена"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение № 2553 от 30 марта 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заместителя министра экономики Эльнура Алиева, возглавлявшего Совет, сменил на этом посту министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
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