Сменился председатель Наблюдательного совета "Бакинского метрополитена"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение № 2553 от 30 марта 2021 года "Об утверждении состава Наблюдательного совета закрытого акционерного общества (ЗАО) "Бакинский метрополитен".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, заместителя министра экономики Эльнура Алиева, возглавлявшего Совет, сменил на этом посту министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.