Президент Ильхам Алиев принял министра Европы и иностранных дел Франции

27 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонну.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется