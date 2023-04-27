https://news.day.az/officialchronicle/1559197.html Президент Ильхам Алиев принял министра Европы и иностранных дел Франции
Президент Ильхам Алиев принял министра Европы и иностранных дел Франции
27 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонну.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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