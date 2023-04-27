https://news.day.az/officialchronicle/1559329.html Урхан Алекперов награжден орденом "Шараф"
Урхан Алекперов награжден орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Урхана Казым оглу Алекперова орденом "Шараф".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии науки и образования в Азербайджанской Республике Урхан Казым оглу Алекперов награжден орденом "Шараф".
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