Создается Совместная консультативная комиссия по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Туркменистана по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.