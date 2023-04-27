https://news.day.az/officialchronicle/1559337.html Создается Совместная консультативная комиссия по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
Создается Совместная консультативная комиссия по таможенному сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики, Правительством Турецкой Республики и Правительством Туркменистана по созданию Совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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