https://news.day.az/officialchronicle/1559351.html Страны-члены Исламского банка развития будут использовать опыт ASAN xidmət
Страны-члены Исламского банка развития будут использовать опыт ASAN xidmət
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Исламским банком развития по сотрудничеству в области усиления предоставления онлайн/электронных государственных услуг в странах-членах Исламского банка развития с использованием опыта "ASAN xidmət" Азербайджанской Республики".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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