Страны-члены Исламского банка развития будут использовать опыт ASAN xidmət

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Исламским банком развития по сотрудничеству в области усиления предоставления онлайн/электронных государственных услуг в странах-членах Исламского банка развития с использованием опыта "ASAN xidmət" Азербайджанской Республики".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется