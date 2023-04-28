Исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося азербайджанского ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

Сегодня выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой исполнилось бы 100 лет.

Зарифа Алиева родилась 28 апреля 1923 года в селе Шахтахты Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики. Ее отец, известный ученый, врач и государственный деятель Азиз Алиев, которого академик Топчибашев называл не обычным врачом, а целителем всего общества, был личностью с большим сердцем, широкими знаниями и высокой моралью. Все эти качества передались и детям. Полное отражение они нашли и в характере последовавшей по стопам отца Зарифы Алиевой.

В 1947 году она окончила лечебно-профилактический факультет Азербайджанского медицинского института им. Н.Нариманова. К окончанию вуза она уже выбрала дело своей жизни - офтальмологию. После института Зарифа Алиева прошла курс специализации по офтальмологии в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца и в 1949 году начала работать в Азербайджанском НИИ офтальмологии в должности ординатора. В 1950-1953 гг. она прошла научную подготовку в аспирантуре института, и здесь же начала научную деятельность в качестве младшего научного сотрудника.

Тему ее первых научно-исследовательских работ подсказала сама жизнь - изучение и лечение трахомы, которая тогда была широко распространена в Азербайджане, особенно в южных регионах. В 1959 году Зарифа Алиева защитила кандидатскую диссертацию на тему "Лечение трахомы синтомицином и другими препаратами". В НИИ офтальмологии она проработала восемнадцать лет. За эти годы стала автором большого числа научных работ, посвященных проблеме вирусных и бактериальных конъюнктивитов, кератитов и др. В 1967 году Зарифа ханум перешла на кафедру глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей, где прошла путь от ассистента до профессора и заведующего кафедрой.

Зарифа ханум не останавливалась на достигнутом и всегда находилась в поиске новых возможностей для научных изысканий. Она создала первую в мире научно-исследовательскую лабораторию, изучающую профессиональную патологию зрения, и в итоге заложила основу нового направления - профессиональной офтальмологии. Проведенные ею фундаментальные исследования в этой области не имеют аналога до сих пор. Итогом этой работы стала докторская диссертация "Состояние органа зрения у работников некоторых предприятий химической промышленности Азербайджана", которую Зарифа Алиева успешно защитила в Московском НИИ глазных болезней имени Г. Гельмгольца.

Она была первой, кто исследовал эту сложную и актуальную область офтальмологической науки. Она была первой женщиной-ученым, удостоенной самой престижной награды в области офтальмологии - премии имени М.И.Авербаха Академии Медицинских Наук СССР. Она первой обратила внимание на очень серьезную проблему, которой в те годы никто не занимался и которая называется сегодня "синдромом сухого глаза". Заслуги Зарифы Алиевой перед азербайджанским здравоохранением были отмечены орденами и медалями, званием Заслуженного деятеля науки Азербайджанской Республики, а 1983 году она была избрана действительным членом Академии наук Азербайджана. Многие ее труды, подготовленные ею учебники и сегодня являются актуальными, востребованными пособиями для офтальмологов. Всего она оставила последователям 14 монографий и более 170 научных трудов.

Зарифой Алиевой восхищались не только как врачом, но и как педагогом. Она была высокопрофессиональной, терпеливой и внимательной наставницей, воспитавшей целое поколение специалистов высокого класса. Ее студенты, аспиранты, диссертанты сегодня продвигают офтальмологическую науку, продолжая ее дело. Помимо чисто офтальмологических дисциплин, она оставила в наследство последователям разработки в сфере деонтологии - науке об отношениях врач-больной. Эта наука требует познаний во многих областях и тонкого понимания человеческой психологии. Это наука о терпении, доброте и понимании. Этими качествами, как говорили о ней коллеги, академик Зарифа Алиева обладала сполна.

Зарифа ханум оставила после себя большое научное наследие. А еще она оставила Азербайджану Национальный центр офтальмологии. Сегодня это учреждение по праву носит ее имя. Центр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим точно диагностировать и лечить болезни, здесь работают лучшие врачи и делают самые сложные операции, какие проводятся только в самых передовых клиниках мира. Зарифа ханум лично участвовала в проектировании здания Центра. Наверное, потому оно получилось таким оригинальным, уютным и удобным с точки зрения функциональности.

О том, каким человеком и ученым была Зарифа Алиева, лучше всего расскажут ее ученики и последователи.

Завкафедрой офтальмологии Азербайджанского медицинского университета, почетный доктор Академии медицинских наук России, действительный член Американской офтальмологической академии, профессор, доктор Паша Мусаев (Гяльбинур):

"Мне выпало счастье знать Зарифу Алиеву, учиться у нее. Зарифа ханум была ученым вне времени и пространства. В 1977 году по инициативе Зарифы Алиевой в Баку впервые был проведен пленум правления Всесоюзного общества офтальмологов. Это событие сыграло большую роль в развитии офтальмологической науки в Азербайджане. Пленум поддержал инициативу Зарифы ханум о создании в Азербайджане первой специализированной научно-исследовательской лаборатории по изучению профессиональной патологии органа зрения. В 1981 году за эти исследования, внесшие большой вклад в развитие советской офтальмологии, Зарифа Алиева была удостоена высшей награды в области офтальмологии - премии Академии медицинских наук СССР имени академика М.И.Авербаха. Хочу подчеркнуть, что она стала первой женщиной, удостоенной этой награды.

Невозможно говорить о Зарифе Алиевой только как о враче и ученом. Она была не только талантливым офтальмологом, но и необыкновенным человеком. Она была разносторонней личностью. Я видел ее в коллективе, наблюдал, как внимательна, дружелюбна и предупредительна была она с коллегами. Я наблюдал, с каким почтением она относилась к своему педагогу Умнисе Мусабековой. Вы только представьте - супруга первого секретаря ЦК КП республики в присутствии своего педагога превращалась в студентку - столько в ее поведении было уважения и почтения. Особый разговор это ее отношение к матери, Лейле ханум, к детям, к студентам. А как она относилась к пациентам, как она помогала тем, кто нуждался в помощи, покупала им одежду, обеспечивала едой! Она была носителем ментальных ценностей азербайджанского народа, пронесенных через века. Она была одной из великих женщин, сыгравших особую роль в истории Азербайджана.

Зарифа Алиева была очень позитивным человеком, вокруг нее всегда создавалась светлая аура. Рядом с ней, несмотря на ее во всех отношениях высокий уровень, люди чувствовали себя свободно. Она была очень образована, начитана и эрудированна, проницательна, видела людей, как говорится, насквозь.

Она была настоящим человеком, демократичным, открытым, простым, несмотря на то, что ее супруг, Общенациональный лидер Гейдар Алиев руководил республикой. Зарифа Алиева подавала пример достоинства, терпения и доброты. Таких людей за мою долгую жизнь мне довелось встретить немного".

Воспоминаниями о Зарифе Алиевой как о талантливом враче и педагоге поделился с Day.Az один из ее учеников, доктор медицинских наук, профессор кафедры офтальмологии Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева, заслуженный врач республики Расим Гаджиев:

"С Зарифой ханум я познакомился в 1978 году. Она в это время набирала группу молодых офтальмологов. Я помню нашу первую встречу с ней, когда Зарифа ханум устроила мне небольшой экзамен по офтальмологии. Этот экзамен я прошел, и она приняла меня на работу к себе в 4-ю Клиническую больницу. Там находился филиал кафедры глазных болезней Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей им. А. Алиева. Я помню лекции, которые читала Зарифа ханум. Это были прекрасные лекции, которые вызывали большой искренний интерес и у меня, и у слушателей курсов усовершенствования врачей из разных городов Советского Союза. Они называли эти лекции "красочными", так им нравилось.

Зарифа Алиева, прежде всего, была великолепным ученым, способным всесторонне рассмотреть тему исследования и сделать соответствующие выводы. Например, до нее причину диабетической ретинопатии связывали непосредственно с поражением сосудов сетчатки. Ею же была предложена следующая идея: так как сосуды связаны непосредственно с глиальными клетками сетчатки, то возможно, из-за поражения этих клеток страдают сосуды. Эту тему Зарифа ханум предложила мне. В 1982 году впервые ею была опубликована статья на данную тему. Только спустя 5-10 лет к этому пришли американские ученые. Между прочим, один из них поздравил нашу группу с этими новаторскими исследованиями.

Говоря о Зарифе Алиевой как о научном руководителе, хочу рассказать о своей последней встрече с ней. Как-то она неожиданно вызвала нас, своих диссертантов, в лабораторию на заводе кондиционеров, где проводила исследования в области профессиональных заболеваний органов зрения. Зарифа ханум сказала, что хочет видеть нас, и попросила захватить черновые варианты наших диссертаций. Прямо там, в лаборатории, с участием профессоров офтальмологии, она просмотрела наши диссертации и дала дельные советы. К сожалению, это была наша последняя встреча с Зарифой ханум. Она уже знала, что больна, и собрала нас, чтобы убедиться, что наши труды готовы для защиты. Вскоре мы узнали о ее кончине. Это был большой удар для нас. Но ее поддержка на этом не закончилась. Зарифа Алиева очень хотела, чтобы мы защитились в ведущем союзном НИИ глазных болезней им. Гельмгольца в Москве, и это ее последнее завещание нам передал Общенациональный лидер Гейдар Алиев, в то время уже работавший в столице СССР. Мы поехали в Москву и успешно защитили диссертации.

Зарифа Алиева - это великая личность. Простота ее общения с врачами, пациентами свидетельствовала о великой душе и уникальных человеческих качествах. Она была не только большим ученым и профессиональным офтальмологом, но и воплощением доброты, сочувствия и милосердия к ближним. Ее вклад велик не только в национальную, но и, я без преувеличения могу сказать, в мировую офтальмологию. Без трудов Зарифы Алиевой отечественная офтальмология была бы лишена своей неповторимости. Эта наука была бы бедна без тех достижений, которые были сделаны под руководством великого ученого. Не было бы, в том числе, Национального офтальмологического центра, который носит имя академика Зарифы Алиевой. Образно говоря, все мы, вся национальная офтальмологическая наука находимся под сенью памяти и наследия академика Зарифы Алиевой".

Время идет, остается все меньше тех, кто сопровождал Зарифу Алиеву на ее долгом пути во славу науки. Но остаются ученики, которым дала путевку в жизнь, помогла советом и личным участием.

Зарифа Алиева всегда оставалась чрезвычайно скромным человеком, человеком очень высокой культуры. Она была открыта всем и относилась одинаково и к академикам, и к рабочим, и к профессорам, и к санитаркам. Люди тянулись к ней, чувствуя ее теплоту и искренность, шли к ней за помощью и советом. Ее боготворили студенты и пациенты, любили друзья и коллеги. Она была не только замечательным ученым и врачом, но также любящей женой и заботливой матерью. О ней говорят: это была необыкновенная женщина с необыкновенной судьбой, которая освещала своим присутствием этот мир.

Академик Зарифа Алиева мечтала о большом будущем для азербайджанской офтальмологии. Ее мечта сбылась. Ныне офтальмологическая наука в Азербайджане превратилась в одну из самых передовых и современных отраслей национальной системы здравоохранения, в стране делаются сложнейшие операции, разрабатываются новые методы спасения и возвращения зрения пациентам. За всеми этими успехами неизменно стоит имя этой прекрасной и талантливой азербайджанской женщины, выдающегося офтальмолога, которая заложила основы и определила перспективные направления развития отечественной офтальмологии. Зарифу ханум помнят, ее знают, на ее трудах учатся. Не каждому выпадает счастье оставить после себя в науке и в судьбах людей такой след, какой оставила академик Зарифа Алиева.