https://news.day.az/officialchronicle/1559452.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи со 100-летием Зарифы Алиевой - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи со 100-летием Зарифы Алиевой - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи со 100-летием Зарифы Алиевой.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в публикации говорится:
"Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Зарифы Алиевой. Я, как и каждый, кто был знаком с этим замечательным, добрым, искренним Человеком, храню в памяти ее светлый образ!"
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