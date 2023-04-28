Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи со 100-летием Зарифы Алиевой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи со 100-летием Зарифы Алиевой.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в публикации говорится:

"Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Зарифы Алиевой. Я, как и каждый, кто был знаком с этим замечательным, добрым, искренним Человеком, храню в памяти ее светлый образ!"