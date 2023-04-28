https://news.day.az/officialchronicle/1559491.html Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой - ФОТО
Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой - ФОТО
28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой в Аллее почетного захоронения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил цветы к могиле супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и почтил ее память.
Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы возложены букеты цветов.
Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы.
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