Президент Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой

28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил цветы к могиле супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой и почтил ее память.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы возложены букеты цветов.

Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы.