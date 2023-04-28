https://news.day.az/officialchronicle/1559584.html Президент Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок медалью "Терегги"
Президент Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок медалью "Терегги"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгер медалью "Терегги".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается, что медалью "Терегги" награждаются следующие турецкие спортсменки, посвятившие свою победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване Азербайджану как проявление нерушимых братских отношений между Азербайджаном и Турцией:
Джансу Бекташ
Гамзе Алтун
Нурай Гюнгер.
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