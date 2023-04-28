Президент Ильхам Алиев наградил турецких спортсменок медалью "Терегги"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джансу Бекташ, Гамзе Алтун и Нурай Гюнгер медалью "Терегги".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что медалью "Терегги" награждаются следующие турецкие спортсменки, посвятившие свою победу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване Азербайджану как проявление нерушимых братских отношений между Азербайджаном и Турцией:

Джансу Бекташ

Гамзе Алтун

Нурай Гюнгер.