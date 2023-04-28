Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на концерте, посвященном 100-летию академика Зарифы Алиевой в Центре Гейдара Алиева

28 апреля в Центре Гейдара Алиева была представлена концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева.

Перед концертом была представлена фотовыставка, отражающая жизнь и деятельность видного ученого, врача, супруги великого лидера Гейдара Алиева Зарифы Алиевой, которая была ему опорой во всех делах.

Концерт, организованный Фондом Гейдара Алиева, начался с показа фильма об академике Зарифе Алиевой.

Затем на сцену вышел легендарный инструментальный ансамбль "Дан улдузу". На концерте прозвучали любимые всеми песни из репертуара ансамбля. В программу концерта вошли произведения Эльзы Ибрагимовой, Эмина Сабитоглу, Фирангиз Бабаевой, Ибрагима Топчубашова, Огтая Казыми, Севиль Алиевой и Тофига Ахмедова, рапсодия "Шуштер", написанная основательницей инструментального ансамбля "Дан улдузду" Гюлярой Алиевой на основе мугама "Шуштер".

На установленных в зале экранах транслировались кадры об академике Зарифе Алиевой, Азербайджане прошлых лет и современной эпохи, фрагменты выступлений ансамбля "Дан улдузу".

Концерт завершился песней "Как прекрасен Азербайджан" композитора Эмина Сабитоглу, которую исполнили вместе все певцы.